'A verborreia arrogante de Ciro se contrasta com o perfil de Camilo Santana', afirma deputado

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal José Airton Cirilo (PT-CE) postou no Twitter uma mensagem de solidariedade ao governador do Ceará, Camilo Santana (PT), após o presidenciável Ciro Gomes (PDT) sugerir que o chefe do Executivo cearense trocaria apoio por cargo. De acordo com o parlamentar, "a verborreia arrogante de Ciro se contrasta com a disposição para o diálogo demonstrado por Camilo".

"Manifesto minha solidariedade ao governador Camilo Santana, do PT, diante dos ataques injustificáveis desferidos pelo candidato Ciro Gomes, que no seu crescente desespero, ampliou os seu usuais ataques contra Lula e o PT", escreveu o parlamentar no Twitter.

De acordo com o jornal O Povo, Camilo tem preferência pelo nome de sua vice e atual governadora Izolda Cela (PDT) e Ciro é favorável à pré-candidatura do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, também da legenda pedetista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE