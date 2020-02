Acenos à direita no Nordeste preocupam membros do PT

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), tem se aproximado de Luciano Huck no momento em que o apresentador de TV fortalece um discurso social. Membros do PT teriam avaliado que esse movimento fortalece a direita. Na Bahia, o governador da Bahia Rui Costa (PT) teria arrumado briga da PM contra defensores públicos edit

247 - Líderes nacionais de esquerda estão preocupados com os movimentos recentes dos governadores Flávio Dino (PCdoB) e Rui Costa (PT-BA). Eles avaliam que os recentes movimentos dos dois em busca de alianças com grupos mais conservadores pode atrapalhar estratégias da oposição a Jair Bolsonaro. A informação é da coluna da Coluna do Estadão.

O chefe do Executivo maranhense tem se aproximado de Luciano Huck no momento em que o apresentador de TV fortalece um discurso social. Membros do PT teriam avaliado que esse movimento fortalece a direita.

Na Bahia, o governador da Bahia Rui Costa comprou a briga da PM contra defensores públicos que apontaram irregularidades em concurso público para a corporação. Advogados progressistas ligados ao PT desaprovaram a postura de Costa no episódio.