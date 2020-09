ACM Neto, do DEM, sela aliança com PDT em Salvador e diz que os dois partidos têm "a mesma visão de país"

Acordo na capital baiana segue a aproximação entre Ciro Gomes, do PDT, e Rodrigo Maia, do DEM, num projeto político que visa construir uma eventual aliança em 2022 edit

247 – O sociólogo Emir Sader, colunista do 247, postou que Leonel Brizola irá se revirar no túmulo. O motivo: o prefeito de Salvador e presidente nacional do Democratas, ACM Neto, anunciou o nome de Ana Paula Matos, do PDT, como vice na chapa de seu candidato à prefeitura, Bruno Reis (DEM), e disso que a aliança na capital baiana é um “recado para o Brasil”. ACM Neto também afirmou que os partidos têm a mesma visão de país.

A aliança conta com o aval de Ciro Gomes, presidenciável do PDT, que tem feito elogios públicos ao deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara. Na Bahia, o PDT compõe a base estadual do governador Rui Costa (PT), mas passa agora oficialmente a apoiar o candidato adversário na capital, segundo informa a jornalista Regina Bochicchio, no Estado de S. Paulo.

“Cada partido tem sua autonomia, sua vida própria (...) O que nos une fundamentalmente: primeiro, a defesa da democracia, uma defesa intransigente, como valor inegociável. Segundo, uma visão de Brasil. Nós temos o desejo de um futuro muito mais promissor para o nosso País. Então, muitas são as nossas conversas, minhas, do Carlos Lupi, do Ciro Gomes, do Rodrigo Maia (...)”, disse ACM Neto.

