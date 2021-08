ACM Neto segue política privatista do seu aliado Bolsonaro, dispara deputado Bira Corôa

Após declarações do prefeito de Salvador, ACM Neto, sobre privatizar a Embasa, o deputado estadual Bira Corôa (PT-BA) lembra a estratégia do governo federal de privatizar a Eletrobrás. “Água é um direito e não mercadoria”, diz edit

247 - O deputado estadual Bira Corôa (PT-BA) criticou duramente a declaração do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) em defesa da privatização da Embasa - Empresa Baiana de Águas e Saneamento. O parlamentar do PT disse que ACM se inspira em “seu aliado político”, Jair Bolsonaro, que recentemente privatizou a Eletrobrás e caminha para a privatização dos Correios.

“ACM Neto segue a mesma política privatista do seu aliado Bolsonaro, assim como ele fez com a Eletrobrás. Água é um direito e não mercadoria”, afirmou o deputado. Para o parlamentar, ACM quer “aniquilar toda a política pública de saneamento que serve para dar dignidade a quem mais necessita, e ainda lucrar em cima disso”. “Este sempre foi o objetivo de ACM Neto e seu grupo na política brasileira”, acrescentou.

O petista disse ainda que a universalização do abastecimento de água, coleta e tratamento do esgotamento sanitário só é possível no modelo atual de saneamento público e os avanços das ações da Embasa para toda a população provam isso.

PUBLICIDADE

Bira Corôa exemplificou que Salvador e Região Metropolitana possuem o índice de cobertura pela estatal bastante elevado. “Em Salvador, chega a 96% de abastecimento de água e 80% de cobertura com esgotamento sanitário. Uma empresa privada prestaria assistência em lugares mais remotos?”, declarou.

Embasa aberta para o ‘capital privado’

ACM, que pretende se candidatar a governador em 2022, demonstrou em entrevista ao site BP Money na última terça-feira (17) já ter alguns planos para executar, caso seja eleito. O ex-prefeito defendeu a abertura da Embasa para o capital privado. Segundo ele, a mudança na empresa pode aumentar os investimentos em saneamento básico na Bahia, que ainda sofre com falta de esgotamento sanitário e de abastecimento com água potável.

PUBLICIDADE

“Eu sou a favor de trazer o capital privado. O modelo tem que ser estudado. Tem que ser discutido e combinado com as cidades maiores da Bahia, com as cidades da Região Metropolitana, com Salvador, pensando no estado como um todo. Existem cidades, sobretudo pelo porte e pela população, que são superavitárias, mas existem outras que são deficitárias e a empresa é uma só, que tem que atrair agora o capital privado para ter um volume e uma capacidade grande de investimentos, com ampliação e oferta de serviço”, disse ACM Neto.

PUBLICIDADE