Adolescente é apreendido por matar o próprio pai e ocultar o corpo com a ajuda da namorada da vítima

Um adolescente de 16 anos e uma mulher de 21 anos foram presos em Fortaleza (CE) por conta do assassinato e da ocultação de um corpo da vítima, pai do jovem edit

247 - Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta segunda-feira (27) por ter matado com um tiro na cabeça o próprio pai, identificado como Rafael Ferreira Barbosa, de 38 anos, em Fortaleza (CE). O crime aconteceu em um apartamento no Bairro Bom Jardim. A namorada dele, que é mulher de 21 anos, foi presa por suspeita de ajudar a ocultar o corpo. As informações foram publicadas pelo portal G1.

O delegado Rodrigo Jataí, titular da 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), responsável pela investigação sobre o caso, disse que Barbosa foi morto com um tiro na cabeça, na última quinta-feira (23), após uma discussão com o filho. Depois teve o corpo esquartejado.

"De acordo com o adolescente houve uma discussão entre pai e filho, momento em que ele pegou a arma que pertencia ao pai e efetuou um disparo na cabeça do pai, vindo a causar o óbito. O adolescente afirmou que após o crime ficou desesperado e resolveu cortar os membros inferiores e superiores do pai, utilizando uma faca e um martelo", afirmou o delegado em coletiva de imprensa.

O delegado disse que, segundo o depoimento do filho prestado aos policiais, a namorada do pai, Sara Nascimento Parente de Morais, estava no imóvel, dentro de um quarto e foi rendida pelo adolescente. "Quando ela ouviu o disparo saiu do quarto, momento que o adolescente apontou a arma de fogo para ela e determinou que ela voltasse para o quarto, a amarrou e a manteve presa durante um dia inteiro".

Um dia após o crime, o adolescente pegou os braços e as pernas do pai, que ele havia guardado em um congelador no apartamento da vítima. Em seguida pegou o carro do homem e foi até o Bairro Siqueira, onde abandonou os membros em uma caixa de papelão.

