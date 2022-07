Adolescente é morto a tiros pela PM quando saía de casa para comprar pasta de dente

Paulo Vitor Oliveira conversava com amigos, quando um carro da PM apareceu e os agentes desceram apontando as armas para as pessoas em Fortaleza edit

247 - A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) matou a tiros um adolescente de 16 anos durante uma abordagem na Rua Tancredo Neves, no Bairro Mondubim, em Fortaleza (CE), na noite de domingo (24). De acordo com imagens de uma câmera de segurança, dois homens passaram correndo e entraram na rua onde a vítima estava conversando com amigos. Depois um carro da PM apareceu e os agentes desceram apontando as armas para as pessoas. As informações foram publicadas nesta terça-feira (26) pelo portal G1.

Alguns jovens saíram do local. Paulo Vitor Oliveira ficou parado, e foi atingido pelo disparo de um dos agentes. Os policiais colocaram o jovem no veículo da corporação e levaram ele a um hospital, mas o adolescente não resistiu aos ferimentos.

A PM disse ter recebido denúncias de que suspeitos armados estariam vendendo drogas. Ao chegar ao endereço, houve troca de tiros, momento em que o adolescente foi ferido.

De acordo com a polícia, um revólver com seis munições foi apreendido durante a ação. A arma e os policiais envolvidos na ocorrência foram apresentados na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

