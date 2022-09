Adolescente usou arma do pai, PM aposentado, em ataque a escola na Bahia

Apoie o 247

O adolescente que matou uma colega cadeirante ao promover um ataque armado no Colégio Municipal Eurides Sant'Anna, em Barreiras, no oeste da Bahia, usou o revólver do próprio pai – um subtenente aposentado da Polícia Militar – na ação. A arma estava guardada debaixo de um colchão. A reportagem é do portal G1.

O ataque foi praticado na manhã de segunda-feira (26) e o adolescente também usou um facão. Nesta terça-feira (27), ele está hospitalizado sob custódia, após ter sido baleado quatro vezes. A pessoa que disparou contra ele ainda não foi identificada.

O nome dele não foi divulgado por se tratar de um menor de idade. O estado de saúde do adolescente é estável, apesar de grave, de acordo com o delegado Rivaldo Luz, que investiga o caso.

"Arma era do pai dele. O pai é subtenente aposentado no Distrito Federal. Ele disse que a arma estava guardada. Disse que o filho era introspectivo, calado, tinha poucas amizades, mas era um bom menino, tirava boas notas, embora relatasse que ele tinha faltado muito às aulas, e tinha dificuldade de fazer amizades".

"Dentro de casa, ele tinha uma boa relação e cuidava, inclusive, de um tio que é cadeirante também. O pai relatou que não consegue entender o motivo que levou a criança fazer isso".

Por causa disso, o pai do adolescente também poderá responder pelo caso, já que a arma usada no ataque deveria estar sob o cuidado dele.

