Advogados pedem impeachment do prefeito de Tamandaré sobre caso Miguel

Revista Fórum - A advogada Liana Cirne, professora de Direito da UFPE, e o advogado Higor Araujo anunciaram nesta terça-feira (7) que apresentou pedido de impeachment contra o prefeito de Tamandaré, Sergio Hacker (PSB). Hacker é casado com Sai Corte Real, indiciada por abandono de incapaz na morte do menino Miguel, e é um dos patrões de Mirtes Renata de Souza.

“Protocolamos, Higor Araujo e eu, hoje de manhã, pedido de impeachment de Sergio Hacker, prefeito de Tamandaré e esposo de Sarí Corte Real, que foi indiciada por abandono de incapaz com resultado morte no caso Miguel. Com a repercussão do homicídio, vieram à tona e tornaram-se públicas as seguintes infrações jurídico-políticas praticadas por Sérgio Hacker, de gravidade suficiente para serem sancionadas com a cassação do mandato”, escreveu Cirne.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.