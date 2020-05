Aeronave que levava paciente com Covid-19 cai no CE e deixa quatro mortos

A aeronave levava um paciente com coronavírus de Sobral (CE) para Teresina (PI) quando perdeu o controle e caiu no município de São Benedito, na região da Serra da Ibiapaba, no interior do Ceará edit

247 - Um avião de pequeno porte caiu na noite de hoje na serra da Ibiapaba, no Ceará, provocando a morte de quatro pessoas, segundo os Bombeiros. A informação é do portal UOL.

A reportagem informa que a aeronave levava um paciente com coronavírus de Sobral (CE) para Teresina (PI) quando perdeu o controle e caiu no município de São Benedito, na região da Serra da Ibiapaba, no interior do Ceará. O acidente ocorreu por volta das 19h.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Sobral, no acidente morreram o piloto, dois médicos e uma enfermeira.

"As informações repassadas pelos aeroportos de Sobral e Teresina é que as vítimas são o piloto, dois médicos e uma enfermeira. Um dos médicos foi identificado como Pedro Meneses, que estava com a covid-19 e que estaria sendo transportado para Teresina", disse o comandante do Corpo de Bombeiros de Sobral, coronel Roberto Moraes.

