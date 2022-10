Afastamento de governador de Alagoas causa mal estar no STJ, que decide sobre caso na quinta-feira

Ministros da corte manifestaram receio com a repercussão do caso para a imagem do tribunal em plena campanha eleitoral edit

Apoie o 247

ICL

247 - “A operação da Polícia Federal realizada em Alagoas sobre o governador do estado, Paulo Dantas (MDB), causou mal estar entre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. O tribunal se reúne na tarde desta quinta-feira (13) em sessão extraordinária para deliberar sobre seu afastamento do cargo por 180 dias”, informa a jornalista Malu Gaspar em sua coluna no jornal O Globo.

Ela relata que “quatro ministros da corte ouvidos reservadamente pela equipe da coluna manifestaram receio com a repercussão do caso para a imagem do tribunal em plena campanha eleitoral”.

“Dois deles foram mais diretos – manifestaram ‘perplexidade’ e ‘estranheza’ com o momento escolhido pela colega, Laurita Vaz, para determinar a operação”, acrescenta.

“Como explicar que o governador de Alagoas foi afastado, enquanto o do Amazonas permanece no cargo após comprar respiradores em uma casa de vinhos?”, questionou um ministro do STJ, em referência ao governador Wilson Lima (União Brasil), que se tornou réu por fraude na compra de respiradores – mas segue firme no cargo e disputa a reeleição.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.