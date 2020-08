Afonso Florence celebra derrubada dos vetos de Bolsonaro: "não vamos recuar"

247 - Durante sessão realizada nesta quarta-feira (19) no Congresso Nacional, foram apreciados os vetos do presidente da República Jair Bolsonaro no Plano Emergencial de Enfrentamento à Covid-19 nos Territórios Indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais (PL 1142/2020). Foram 22 pontos do projeto vetados pelo presidente. Desse total, foram derrubados os vetos à obrigação de o governo federal garantir acesso a água potável, a distribuir de materiais de higiene e desinfecção, ofertar leitos e equipamentos em UTIs e comprar de ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea.

As ações emergenciais contidas no plano visam combater o contágio do coronavírus entre indígenas, quilombolas, pescadores, ribeirinhos e outros povos tradicionais após um crescimento preocupante no número de casos de Covid-19 confirmados nessas populações. O PL 1142 garante a implementação de políticas públicas de saúde capazes combater o avanço da pandemia, garantindo condições básicas para superar esta crise sanitária.

O deputado Afonso Florence (PT-BA), um dos signatários do PL, participou da votação que contou com uma grande mobilização social, através das redes sociais, com a hashtag #DerrubaVetosPL1142. Afonso falou dos vetos como mais um ato genocida do presidente Bolsonaro:

“Não vamos recuar um milímetro no enfrentamento às ações criminosas de Bolsonaro e continuaremos lutando para a garantia de direitos e proteção de quem mais precisa nesta pandemia. Estamos todos juntos para garantir aos povos tradicionais a proteção contra o Covid-19”, disse o parlamentar.

