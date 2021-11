Afonso Florence defende atuação do Consórcio Nordeste no combate à pandemia

Deputado ressalta que a articulação dos governadores fez com que os estados da região tivessem a menor letalidade do vírus da pandemia e que o trabalho conjunto “demonstrou o que deveria ter sido feito e o governo federal não fez” edit

247 - O deputado federal Afonso Florence (PT), vice-líder da oposição no Congresso Nacional, fez contundente defesa do Consórcio Nordeste na noite desta quarta-feira, 17. Criado em 2019, o consórcio é composto pelos 9 estados da região, que somados totalizam 57 milhões de habitantes. Atualmente, o Consórcio é presidido pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT), e foi anteriormente liderado pelo governador da Bahia, Rui Costa (PT).

“Os governadores do Nordeste em cooperação e utilizando institucionalmente os instrumentos de política pública disponibilizados pelo Consórcio deram uma demonstração de ação preventiva de combate à Covid-19. São os estados com menor letalidade do vírus da pandemia, obtiveram isso seja buscando achatamento da curva de contaminação com ação coordenada por distanciamento social, seja com a estruturação do SUS para atendimento à população. O combate à Covid-19 no Nordeste, nessa ação articulada, executada pelo Consórcio e pelos governadores, demonstrou o que deveria ter sido feito e o governo federal não fez”, acrescentou Florence

O parlamentar enumerou o conjunto de políticas executadas pelo consórcio como o Pacto Social do Nordeste, o Programa de Alimentos Saudáveis, a Política Regional de Segurança Hídrica, o programa Nordeste Acolhe, e a Plataforma de Investimentos, que atua na estruturação de projetos.

Florence destacou a ação articulada dos governadores no combate à pandemia de covid, primeiramente sob a presidência do governador Rui, e mais recentemente pelo governador Wellington. Enfatizou a compra pelo consórcio de 10 tipos de medicamentos, para os estados que, tinha previsão de ser realizada por R$ 166 Milhões, e foi realizada por apenas R$ 118, numa economia de R$ 48 Milhões.

No final, o petista se solidarizou com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, pelos ataques machistas que vem sofrendo.

