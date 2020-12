Afonso Florence denuncia ‘operação temerária’ do governo Bolsonaro para obter crédito internacional

247 - O deputado federal Afonso Florence (PT-BA) criticou duramente o governo Bolsonaro por fazer uma série de pedidos de autorização, ao Senado Federal, para que a União possa contrair empréstimos internacionais com instituições financeiras multilaterais a fim de financiar programas de combate à Covid-19. São operações de crédito junto ao banco dos BRICS, da Agência Francesa de Desenvolvimento e da Corporação Andina de Fomento.

“O governo está fazendo uma operação equivocada, numa má gestão do ministro Paulo Guedes [Economia]. Ele vai ter que operar no mercado interno com operações compromissadas para captar no mercado e pagar. Então, ele está pegando dólar para pagar ações realizadas, quando há o “Orçamento de Guerra”. Ele vai ter que jogar papel do governo no mercado e remunerar. Ele podia simplesmente emitir papel-moeda”, explicou o parlamentar durante sessão virtual da Câmara Federal na terça-feira (8).

Afonso Florence afirmou que a emissão de papel-moeda, em uma situação de depressão econômica, não levaria a um problema de inflação ou a um aumento de dívida. “Ele (Governo Federal) está aumentando a dívida externa e a dívida interna com títulos de curto prazo, no momento em que o mercado é desfavorável para essas operações”, disse.

Para ele essa é uma ação de alto risco para o País. “É uma operação de mercado incompetente ou é uma operação temerária. Há gente ganhando muito, dezenas, centenas de milhões de reais nessas operações”.

Gestão de alto risco

De acordo com o próprio governo federal, o objetivo é captar recursos para assegurar níveis mínimos de qualidade de vida às pessoas que têm sofrido com a pandemia, além de honrar o Bolsa Família, a renda emergencial, compensação da redução salarial ou da ação do governo, para cobrir parte das demissões. Essas operações de crédito serão para desembolsar despesas da União na realização desses programas. Esses recursos serão destinados ao pagamento de ações governamentais ocorridas.

“Esse governo faz uma gestão macroeconômica temerária e está botando o Brasil na beira do abismo. Por isso, esse é mais um crime de responsabilidade. Há mais de cinquenta processos com pedido de investigação. Por isso, cresce na sociedade brasileira a expectativa de que esse governo seja impedido”, denunciou Afonso Florence, ao pedir a abertura do processo de impeachment de Bolsonaro. (*Com informações do PT na Câmara)

