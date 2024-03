Agentes dizem que homens vistos em plantação eram fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Policiais afirmaram que os dois homens vistos por agricultores em uma plantação na área rural da cidade de Baraúna (RN) na tarde de quinta-feira (29) eram os fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no mesmo estado, onde aconteceu a primeira fuga registrada no sistema prisional federal, criado em 2006. A informação foi confirmada por fontes da força-tarefa à Inter TV Cabugi.

Deibson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró no dia 14 de fevereiro. Policiais ainda fazem buscas. Trabalhadores rurais relataram à polícia que viram, por volta das 13h de quinta, dois homens suspeitos saindo de uma plantação de banana no Assentamento Vila Nova 2, a 30 quilômetros (kms) distante do presídio.

continua após o anúncio

"Eu estava na plantação de banana quando vi uma sombra. Chamei minha amiga e, quando nos aproximamos, aquela pessoa se distanciou. Vimos outro rapaz, do outro lado da estrada, na mata, enquanto o que estava nas bananeiras esperava uma moto, que vinha no caminho, passar. Quando passou, ele atravessou a estrada, encontrou o outro e os dois saíram depressa no mato", disse uma das trabalhadoras, em reserva.

Duas trabalhadoras informaram que os dois não eram pessoas conhecidas do assentamento. "A gente conhece todo mundo aqui e eles não eram daqui. Primeiro que jamais algum dos homens que trabalham na região correria da gente daquele jeito, assustado, se escondendo. Eles estavam muito sujos", contou uma trabalhadora.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: