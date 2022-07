Ala do PT em Pernambuco anuncia apoio a Marília Arraes

"Para nós, ela é a candidata do PT", reforçou presidente municipal do diretório de Bezerros edit

247 - Mais um diretório municipal do PT de Pernambuco declarou apoio à pré-candidatura de Marília Arraes ao Governo do Estado. Neste sábado, o PT de Bezerros oficializou a adesão ao nome de Marília.

Em uma reunião na cidade, os petistas deixaram claro que é Marília quem representa Lula em Pernambuco. "Nós enxergamos em Marília a pessoa ideal para nosso estado. Para nós, Marília é a candidata do PT. Eu enxergo nela o 13", afirma Eugênio Barbosa, presidente do Diretório Municipal e filiado ao PT há quase 40 anos.

"Nós queríamos que Marília fosse governadora há quatro anos, mas não deu. Vemos em Marília o compromisso com o povo pernambucano, afinal, ela é neta de Arraes e sempre esteve ao lado do presidente Lula", continua Eugênio.

Marília destacou a importância da chegada do DM de Bezerros a sua pré-candidatura. "É com muita alegria que recebo o apoio do PT de Bezerros. Temos recebido muito carinho e força tanto da base quanto de inúmeras lideranças do partido. E isso é muito importante para nós. Nosso projeto é o mesmo: eleger o presidente Lula e fazer Pernambuco voltar a ser protagonista", destacou a pré-candidata.

Atividades em Bezerros, Gravatá e Sairé

Antes de receber o apoio do PT de Bezerros, Marília Arraes participou de uma atividade na feira da cidade com o ex-prefeito Breno Borba e com o pré-candidato ao Senado, André de Paula. A pré-candidata ao Governo também concedeu uma entrevista à Rádio 104 FM.

A comitiva de Marília também esteve em um evento das "Mulheres Vereadoras de Pernambuco", promovido pela União de Vereadores de Pernambuco (UVP) em Gravatá.

Marília visitou ainda o município de Sairé, onde recebeu o apoio do vice-prefeito, Doutor Marcílio, e dos vereadores Boneco, Sandra de Zé Albino, Oséias do Sindicato e Cláudio do Maracujá.

