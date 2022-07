Alagoas: com 56 mil desabrigados, mais da metade das cidades está em situação de emergência (vídeo)

Apoie o 247

ICL

Sputnik - As fortes chuvas que voltaram a atingir parte do estado de Alagoas nos últimos dias já deixaram cerca de 56 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas.

As cidades em Alagoas foram atingidas pelo terceiro dia consecutivo pelas fortes chuvas que caem sobre o estado.

Nesta segunda-feira (4), o governador de Alagoas, Paulo Dantas, informou em suas redes sociais que mais da metade das 102 cidades alagoanas está em situação de emergência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Me reuni com os 56 municípios que entraram no Decreto de Emergência para falar sobre as ações prioritárias", escreveu Dantas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (4), o governo federal, que já havia reconhecido a condição de emergência em 23 municípios, reconheceu os decretos de mais 15 localidades.

>>> Leia também: Chuvas atingem o Nordeste e o Sul do País. Alagoas é o estado mais prejudicado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com isso, as cidades poderão pedir recursos federais para ações de socorro e assistência humanitária, escreve a Agência Brasil.

Ainda nesta segunda-feira (4), os ministros do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, e da Cidadania, Ronaldo Bento, visitaram o estado e falaram com a imprensa.

"As medidas de autoproteção têm que ser mantidas e as pessoas têm que estar alertas aos comunicados das autoridades locais", disse Ferreira, alertando para o risco de novas tempestades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"As fortes chuvas [dos últimos dias] arrefeceram, mas ainda há previsão de mais chuvas para as próximas horas. Todos os mananciais estão cheios e ainda há riscos tanto de deslizamentos, quanto de transbordamento de mananciais", acrescentou o ministro.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, já foram liberados neste ano R$ 20,4 milhões para investimentos em ações de resposta a desastres naturais.

Já o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, anunciou que o governo federal vai antecipar o pagamento do benefício de prestação continuada (BPC) a 112 mil famílias alagoanas.

Essa é a cidade de Rio Largo (AL). São mais de 50 cidades atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias em Alagoas



Desabrigados e desalojados ultrapassam 15 mil pessoas 😥 pic.twitter.com/xOo17EoRxA — Lenilda Luna 🆙️ (@LenildaLuna) July 3, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE