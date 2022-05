Alagoas elege novos governador e vice em meio a briga de Renan e Lira

Políticos do estado renunciaram aos seus cargos para disputar eleições. Em consequência, o presidente do TJ-AL desembargador Klever Loureiro, assumiu o governo edit

247 - Com um atraso de 13 dias, a Assembleia Legislativa de Alagoas elege, a partir das 13h deste domingo (15) os novos governador e vice para um mandato até o dia 31 de dezembro.

O mandato-tampão é necessário porque o governador Renan Filho renunciou para se candidatar ao Senado em outubro. O vice-governador eleito em 2018, Luciano Barbosa (MDB), renunciou ao cargo em 2020 para ser candidato a prefeito de Arapiraca. Ele ganhou a disputa.

Terceiro na linha de sucessão, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Marcelo Victor (MDB), também abdicou do cargo temporário porque, se assumisse, estaria impedido de disputar a reeleição para renovar seu mandato.

O governo de Alagoas está desde o dia 2 de abril nas mãos do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Klever Loureiro.

De acordo com a coluna de Carlos Madeiro, no portal Uol, o grupo do senador Renan Calheiros (MDB-AL) tem 15 dos 27 deputados. De acordo com o acordo firmado, eles devem eleger Paulo Dantas como governador (exceto em caso de falta ou traições dentro do partido).

Do outro lado, grupo do deputado federal Arthur Lira (PP-AL) tem como candidato o deputado Davi Maia (União).

Um terceiro candidato representa o lado bolsonarista corre ainda mais por fora na votação: o deputado estadual Cabo Bebeto (PL) disputa a vaga temporária.

Além dos três deputados, outras cinco chapas se inscreveram para a disputa. São elas:

- Governador: Danubia Karlla da Silva Barbosa. Vice-governador: Arlan Montilares de Oliveira Silva.

- Governador: Flávio Henrique Catão Nogueira. Vice-governador: Rocielle Almeida Pacheco.

- Governador: Francisco Aureliano Rocha de Vasconcelos Teixeira. Vice-governador: Jeová Evaristo da Silva.

- Governador: Luciano Valdomiro Silva Fontes. Vice-governador: Rogers Tenório dos Santos.

- Governador: Wadeildo José Gomes Vasconcelos Bezerra. Vice-governador: Niedja Santos de Oliveira.

