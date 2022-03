Alessandro Vieira se filia ao PSDB na segunda-feira

O senador e ex-pré-candidato à Presidência da República anunciou sua saída do Cidadania no último sábado edit

247 - O senador Alessandro Vieira (sem partido) se filiará ao PSDB na segunda-feira (21). Ele deixou o Cidadania no último sábado (12), partido pelo qual se lançou pré-candidato à Presidência da República, após apontar "incompatibilidade" com a sigla.

"A boa política na prática e não só do discurso me traz à decisão de me filiar nesse momento histórico do país ao PSDB. Partido em que identifico liberdade para o exercício desses valores, e cuja democracia interna, compromisso com a renovação política, e sensibilidade popular são equivalentes ao meu propósito na política”, disse o parlamentar por meio de nota.

No PSDB, Vieira não conseguirá levar sua pré-candidatura adiante, já que os tucanos têm o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), na corrida presidencial.

O partido terá, com Alessandro Vieira, oito senadores em atividade.

