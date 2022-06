Alguns municípios de Pernambuco têm 70% do seu território constituído em área de risco, diz Defesa Civil do estado

Apoie o 247

ICL

247 - Há municípios em Pernambuco com 70% do seu território constituído em área de risco, afirmou o secretário-executivo da Defesa Civil de Pernambuco, Leonardo Rodrigues, em entrevista à CNN Brasil. O estado enfrenta fortes chuvas que já deixaram 128 mortos em decorrência dos alagamentos e deslizamentos de terra.

Ele também alertou: há preocupação com mais chuvas nos meses de junho e julho no estado. O monitoramento acontece de forma constante.

“A Região Metropolitana do Recife e toda a região litorânea têm um risco geológico alto, moderado e, em algumas áreas, muito alto, por conta da formação do relevo do nosso território. Existem municípios que têm 70% do seu território constituído em área de risco. Esses municípios de Jaboatão, Camaragibe, Recife, Paulista e Olinda são os que mais têm esse grau de vulnerabilidade”, disse Rodrigues.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE