Aluna do Instituto Federal do Ceará descobre 46 asteroides

247 - A estudante de física do IFCE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará), Geovana Sousa, 21 anos, detectou 46 novos asteroides durante projeto da Nasa, a agência espacial norte-americana.

A descoberta foi feita em novembro durante projeto Caça Asteroides, desenvolvido de forma online e que tem parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

"Quando uma mulher consegue realizar o seu sonho e ser protagonista de algo, vai abrindo portas para outras mulheres. É importante ter mulheres fazendo ciência. Se eu sou inspiração ou se outra mulher serve como inspiração, a gente vai além", afirmou ela, em entrevista para a Folha de S. Paulo.

A jovem cientista fez todo o ensino médio em escola pública em Manaus. Atualmente, ela sobrevive com os R$ 400 recebidos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Caso a Nasa confirme os achados de Nicole, ela pode ser tornar uma das caçadoras de novos corpos celestes mais jovens do mundo.

