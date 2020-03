Grupo de 11 alunos, com idades entre 16 e 17 anos, estuda no colégio particular Santa Maria, um dos mais tradicionais da capital de Pernambuco edit

247 - Um grupo de alunos de um dos colégios mais caros e tradicionais do Recife (PE), o Santa Maria, postou nas redes sociais uma foto na qual faziam o gesto da saudação nazista em sala de aula.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, a imagem foi feita na tarde desta quinta-feira (5), postada pelos próprios estudantes e apagada algumas horas depois. A conta @militancia.2020 do Instagram também foi removida.

A imagem mostra um grupo de 11 alunos, com idades entre 16 e 17 anos. Um deles estava na posição de professor, de frente com o restante do grupo.

“Ele promete ser o novo Fürher da série nessa caminhada para a construção de um novo e inovador Reich”, dizia o texto do post deletado. “Amigo do povo e com boa oratória, promete proporcionar aos formandos uma noite inesquecível”, afirmava ainda.