Alvo do escândalo de corrupção da Covaxin, Bolsonaro ataca imprensa e diz que “não responde perguntas de idiotas”

Sem citar a compra superfaturada da vacina Covaxin, Jair Bolsonaro afirmou no Rio Grande do Norte que a imprensa "o tempo todo" só vê os defeitos do governo. "Não estou livre de errar, mas tenho humildade o suficiente para reconhecer quando isso acontece”, afirmou edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a criticar, nesta quinta-feira (24), o trabalho da imprensa e afirmou, durante participação em ato no Rio Grande do Norte, que não tem obrigação de “responder perguntas de muitos idiotas”.

“Eu não tenho que dar entrevista, eu não tenho que responder perguntas de muitos idiotas, que o tempo todo só veem defeito na gente. Não estou livre de errar, mas tenho humildade o suficiente para reconhecer quando isso acontece”, afirmou Bolsonaro durante discurso.

Bolsonaro também voltou a defender o voto impresso, que está em debate na Câmara dos Deputados através de uma proposta de emenda à Constituição. “Se passar por lá [Parlamento] e for promulgada essa PEC, nós teremos voto impresso no ano que vem. Como eu e o Parlamento brasileiro encarnamos a vontade popular, essa vontade será feita no ano que vem.”

Declaração ocorre após a revelação do escândalo de corrupção envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin. A compra superfaturada do imunizante foi a única para a qual houve um intermediário e sem vínculo com a indústria de vacina, a empresa Precisa. O preço da compra foi 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela fabricante.

Na segunda-feira (21), Bolsonaro atacou uma jornalista de uma afiliada da TV Globo, além de insultar a própria emissora e a CNN Brasil. O chefe do governo federal ainda se mostrou decepcionado pela cobertura jornalística das manifestações do último sábado (19), que reuniram mais de 750 mil pessoas no Brasil e no mundo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.