Antes de ataque a Cid, Camilo Santana determinou afastamento de policiais amotinados

Em mensagem nas redes sociais antes do atentado contra o senador Cid Gomes, o governador Camilo Santana comunica que determinou o afastamento dos militares no motim. "Determinei, já ontem, que todos os policiais envolvidos em atos que configurem crime militar sejam afastados, respondam a Inquérito Policial Militar", afirmou edit

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana, ainda não se manifestou sobre o ataque a tiros contra o senador Cid Gomes na tarde desta quarta-feira, 19, em Sobral, durante confusão com policiais militares amotinados.

Em mensagem nas redes sociais antes do atentado, Camilo faz um balanço dos investimentos do governo do Ceará na Segurança Pública e na Polícia Militar e comunica que determinou o afastamento dos militares no motim.

"Diante desses atos de indisciplina e vandalismo praticados por alguns grupos determinei, já ontem, que todos os policiais envolvidos em atos que configurem crime militar sejam afastados, respondam a Inquérito Policial Militar, instaurado pelos comandos; respondam também a processo administrativo disciplinar, instaurado pela CGD; e tenham o salário cortado imediatamente", disse Camilo Santana pelo Facebook.

Leia, abaixo, a mensagem de Camilo Santana na íntegra:

População cearense,

Temos acompanhado nas últimas horas, informações e imagens de ações de vandalismo provocadas por homens mascarados – alguns policiais - e por mulheres que se apresentam como esposas de militares.

Ações que têm o objetivo único de prejudicar a segurança das famílias cearenses e espalhar pânico entre a população, reforçadas por centenas de fake news, numa espécie de guerra psicológica nas redes sociais.

Como pano de fundo dessas ações criminosas, interesses de pequenos grupos, que se aproveitam da boa fé da tropa para mentir, ganhar dinheiro e para se projetar politicamente, especialmente em anos de eleição como este.

A verdade é que nunca se investiu tanto em segurança pública e na valorização dos profissionais como o Governo do Ceará tem feito nos últimos cinco anos.

Importante que a população saiba que, mesmo num período de crise econômica no País, onde estados atrasam salários, aqui no Ceará aumentamos a remuneração de todos as forças de segurança, com ganhos reais e significativos.

Com essa nova reestruturação policial que anunciei recentemente, há patentes militares que terão aumento de até 100% até o final do nosso Governo.

O salário inicial da Polícia Militar e bombeiros, no caso dos soldados, será de 4 mil e quinhentos reais, podendo aumentar em até 40% no caso de gratificações. E o maior salário da corporação, na maior patente, chegará a 20 mil reais.

Somente nessa nova reestruturação da carreira militar que anunciei, o governo investirá quase meio bilhão de reais na folha de pessoal da segurança nos próximos dois anos. Tudo dialogado e acordado com representantes da categoria, parlamentares - inclusive de oposição – e acompanhado pelo Ministério Público.

Além disso, no nosso Governo, criei a maior lei de promoções da Polícia da história, beneficiando toda a tropa de PMs e bombeiros, onde já promovi mais de vinte mil profissionais, como reconhecimento ao trabalho realizado.

Todas essas melhorias salariais vieram acompanhadas de melhorias na estrutura da segurança, com a compra de milhares de viaturas, helicópteros, coletes, armas e equipamentos.

Tudo para melhorar as condições da tropa no enfrentamento ao crime e dar à população uma segurança pública de qualidade.

Diante desses atos de indisciplina e vandalismo praticados por alguns grupos determinei, já ontem, que todos os policiais envolvidos em atos que configurem crime militar sejam afastados, respondam a Inquérito Policial Militar, instaurado pelos comandos; respondam também a processo administrativo disciplinar, instaurado pela CGD; e tenham o salário cortado imediatamente.

Preservaremos e valorizaremos sempre os bons policiais, a imensa maioria da tropa. Mas aos infratores, que violam a lei, realizam motins, a minha determinação é para que sejam submetidos a todas as punições previstas em lei.

Por outro lado, já mantive contato com o Governo Federal, através do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos; e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para informá-los de toda a situação e para solicitar apoio de tropas federais para garantir, juntos com nossas forças de segurança, a proteção da população, nossa prioridade absoluta.

Ressalto a importância da Justiça cearense, Ministério Público e Poder Legislativo, pelo total envolvimento nessa defesa da população.

E estou fazendo tudo o que for necessário, dentro da lei, para garantir a segurança dos cearenses, e punir todos aqueles que busquem ameaçá-la.

Serei firme na defesa da sociedade!