Antônia Fontenelle se torna ré por crime de preconceito após usar termo 'paraibada'

Apoie o 247

ICL

247 - A atriz Antônia Fontenelle virou ré pelo crime de preconceito após comentários xenofóbicos sobre o DJ Ivis, que aparece em vídeos agredindo a ex-mulher, Pamela Hollanda.

Fontenelle foi indiciada pela Polícia Civil da Paraíba há 8 meses, quando a atriz fez um comentário xenofóbico um dia após a divulgação dos vídeos de agressão do DJ Ivis contra a esposa. A atriz escreveu em suas redes sociais: "Esses 'paraíbas' fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo. Amanhã vou contatar as autoridades do Ceará para entender porque esse cretino não foi preso".

Fontenelle foi enquadrada na Lei do Racismo, que prevê pena de reclusão de um a três anos e multa para o crime de preconceito ou discriminação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com reportagem do G1, a atriz terá direito de arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, num prazo de 10 dias a contar a partir da data de recebimento do processo pela acusada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE