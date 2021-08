Ao lado de Dino, Lula inaugura Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (vídeo)

247 - Ovacionado no Maranhão, o ex-presidente Lula (PT) participou da inauguração, nesta quinta-feira, 19, do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), junto ao governador do estado, Flávio Dino (PSB). A entrega do IEMA faz parte do Programa Escola Digna, coordenado pelo secretário de Educação, Felipe Camarão, que comandou o evento.

Lula foi elogiado por vários estudantes que o agradeceram por conseguirem estudar e foi presenteado por Camarão com duas canetas do Escola Digna “para que quando o senhor volte a ser presidente do país, o senhor possa assinar muitas leis em benefício do nosso povo”, disse o secretário.

Em sua fala, Lula elogiou Dino, “um dos governadores mais competentes e comprometidas com o povo desse país”. “Investir na educação é a coisa mais sagrada que um governo pode fazer”, declarou.

“Somente com educação, com muita educação e com muito investimento, a gente vai salvar esse país. Não é possível 500 anos de atraso. Hoje temos no governo uma figura que não gosta de pobre, que não gosta de índio, trabalhador… É uma figura que conta 5 mentiras todos os dias”, completou.

O ex-presidente e o governador criticaram as recentes falas do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que defendeu que a educação “deveria ser para poucos” e realizou comentários preconceituosos contra alunos com deficiência.

Confira a cerimônia de inauguração:

Lula participa da inauguração do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão https://t.co/KLyBaAXRVw — Lula (@LulaOficial) August 19, 2021

