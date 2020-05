Apenas cinco bairros de Fortaleza não registraram mortes de moradores por Covid-19

247 - Os bairros Maraponga, Praia do Futuro I, Praia do Futuro II, Salinas e Lourdes são os únicos sem registro de mortes de residentes por causa do coronavírus em Fortaleza (CE), de acordo com o boletim epidemiológico semanal da Secretaria Municipal de Saúde do município (SMS), divulgado na noite desta quarta-feira (13). A capital cearense registrou óbitos da doença em 116 bairros.

No fim da tarde desta quarta-feira (13), Fortaleza ultrapassou a marca de mil mortes por coronavírus confirmadas, apontou a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará, feita às 17h57. A cidade contabiliza 1.022 óbitos, além de 13.037 casos da enfermidade.

