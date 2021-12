Apesar da tragédia das enchentes, famosos ostentam em festas milionárias na Bahia

Apoie o 247

247 - “Às vésperas do Réveillon de 2022, a Bahia está embaixo d'água. Na tarde de quarta-feira (29), mais de 77 mil pessoas estavam desabrigadas por causa das fortes chuvas que tomaram conta do estado no últimos dias. O número de mortes era de 21 e 136 cidades estão em situação de emergência, o que representa 30% do estado”, escreve Nina Lemos em sua coluna no portal UOL.

“Entre as cidades em emergência que recebia pacientes feridos de estados mais atingidos, estava Porto Seguro. Só que isso não parece ter feito com que a maioria dos famosos e ricos mudassem seus planos de Réveillon. Caio Castro, Nati Vozza, Gabigol, MC Rebecca são algumas das celebridades que vão celebrar a virada de ano no estado, apesar do estado de calamidade. A distopia encenada pelos influenciadores em terras baianas ensaia, agora, seu terceiro capítulo”, relata.

Nina escreve que “na tarde de quarta-feira, enquanto parte do estado estava debaixo d'água, influenciadores como sorriam e exibiam looks do dia no Instagram. Alguns até faziam piada. Caso da influenciadora Nati Vozza que chegou de jatinho e postou uma foto da janela do avião: "lá em cima estava sol, mas tudo é uma questão de perspectiva", escreveu. Como? Ela não percebeu que estava rindo da desgraça de pessoas que perderam tudo que tinham? Talvez não. Mas um dia após ter feito a piada ela já estava postando foto fazendo brinde com cerveja na praia”.

“Há poucos quilômetros dali, em outra cidade do Sul da Bahia, Morro de São Paulo, Caio Castro e Kéfera passeavam de barco. Junto com outros influenciadores, eles chegaram de jatinho e postaram no Instagram, cheios de sorrisos. Se a chuva atrapalha? Na página da festa Origens, que reunirá influenciadores em Trancoso, há informação de alteração de alguns horários e a informação de que os eventos ‘são cobertos’”, expõe.

