Apoiado por Lula na Paraíba, João Azevedo tem comitê com foto de Bolsonaro

247 - O candidato ao governo da Paraíba João Azevedo (PSB) é apoiado pelo candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas apareceu ao lado de Jair Bolsonaro (PL) em uma foto. O ex-presidente já gravou um vídeo pedindo voto para o pessebista.

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), que ficou na quarta posição na disputa pelo governo paraibano (17% dos votos), também foi acusado de trair o ex-presidente Lula. O emedebista declarou apoio ao candidato ao Executivo estadual Pedro Cunha Lima (PSDB) no segundo turno.

O candidato João Azevedo teve 39% dos votos no primeiro turno, contra 23% do tucano. Os dois farão o segundo turno no dia 30 de outubro. Em terceiro lugar ficou Nilvan Ferreira (PL), com 18%.

Na eleição para senador da Paraíba, Efraim Filho (União Brasil) conseguiu 30,82% dos votos e foi eleito. Na segunda posição ficou Pollyanna Dutra (PSB), com 22,84%.

Efraim vai para o lugar da senadora Nilda Gondim (MDB). O mandato dela termina em 2023. Os outros dois senadores da Paraíba são Vital do Rêgo e Daniella Ribeiro (PSD). Os mandatos deles terminarão em 2027.

Números de Lula

O ex-presidente Lula conseguiu 64,21% dos votos válidos (1.554.868 votos) na Paraíba, e o candidato Bolsonaro, 29, 62% dos votos válidos (717.416 votos).

Na Região Nordeste, Lula teve 12,9 milhões de votos a mais que Bolsonaro (21,6 milhões a 8,7 milhões).

No País, o ex-presidente somou 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro.

