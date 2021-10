Após ataques de Ciro a Lula, petistas colocam em dúvida aliança com PDT pelo governo do Ceará

O deputado José Airton Cirilo se colocou à disposição do PT para concorrer ao governo cearense. E o ex-presidente Lula também deu aval para a deputada Luizianne Lins (PT-CE) disputar o executivo. Defendem a manutenção da aliança com o PDT o governador Camilo Santana (PT), cotado para disputar o Senado, e o deputado José Guimarães, vice-presidente nacional do partido edit

247 - Setores do PT no Ceará colocaram em dúvida a possibilidade de o partido fazer aliança com o PDT para as eleições de 2022 no estado por causa dos ataques do ex-ministro Ciro Gomes (CE) contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O deputado federal José Airton Cirilo se colocou à disposição do Partido dos Trabalhadores para concorrer ao governo estadual. E Lula também deu aval para que a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) dispute o governo cearense. Por outro lado, defendem a manutenção da aliança o governador Camilo Santana (PT), cotado para disputar o Senado, e o deputado federal José Guimarães, vice-presidente nacional do PT e desafeto de Cirilo. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Desde 2006, quando o atual senador Cid Gomes foi eleito governador, os Gomes e o PT estão aliados no Ceará. Atualmente, o PDT tem como pré-candidato a governador Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, com apoio de Ciro e Cid.

Alguns setores petistas estariam considerando uma missão difícil a candidatura própria do partido. Um dos motivos é que José Guimarães, defensor da aliança, tem boa relação com Lula e com a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR).

O grupo que defendeu candidatura própria quer aliança com partidos de esquerda, como PC do B, PSOL e PSB, e com o MDB, comandado no estado pelo ex-senador Eunício Oliveira, que presidiu o Senado no período do golpe contra Dilma Rousseff e é inimigo político de Ciro Gomes.

Ciro x Lula

As dúvidas sobre uma aliança entre PT e PDT no Ceará aumentaram este mês de outubro após o ex-ministro Ciro Gomes dizer sem provas que Lula conspirou pelo impeachment de Dilma, em 2016.

O pedetista também chamou Dilma de 'incompetente, inapetente e presunçosa'. Ela disse que o ex-governador está "mergulhando no fundo do poço".

O ex-presidente Lula afirmou que Ciro "foi banal, grosseiro". "Não sei o que ele está querendo, mas quem planta vento colhe tempestade", complementou.

