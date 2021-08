Após encontro com Lula, João Campos diz que campo progressista segue dialogando, mas debate eleitoral fica para 2022

"A hora é de fazer uma reflexão sobre o país, deixando o debate eleitoral para o tempo certo, no ano que vem sob a condução dos partidos", postou o prefeito do Recife, João Campos edit

247 - O prefeito do Recife, João Campos (PSB), se posicionou sobre o encontro que manteve neste final de semana com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, o campo progressista seguirá conversando, mas o debate eleitoral será travado no “tempo certo”, ou seja, somente em 2022.

"Participei, ontem, de um encontro entre PSB e o PT, com a presença do ex-presidente Lula. O diálogo é a essência da política, e vamos seguir conversando com o campo progressista sobre o momento do Brasil, a economia e a defesa da democracia. Como tenho dito, a hora é de fazer uma reflexão sobre o país, deixando o debate eleitoral para o tempo certo, no ano que vem sob a condução dos partidos", escreveu João Campos no Twitter.

O encontro foi realizado na esteira do início de uma agenda do petista pelo Nordeste. em Pernambuco, ele deu início às tratativas para que o PT e o PSB possam formar uma aliança visando o pleito de 2022. Os partidos romperam uma aliança de anos em 2020, por ocasião da eleição municipal.

Como tenho dito, a hora é de fazer uma reflexão sobre o país, deixando o debate eleitoral para o tempo certo, no ano que vem sob a condução dos partidos.

