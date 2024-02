Após fuga inédita, Lewandowski afasta direção e determina intervenção na Penitenciária Federal em Mossoró

Apoie o 247

247 - Em resposta à fuga inédita de dois detentos da Penitenciária Federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ordenou o afastamento imediato da atual direção da unidade e designou um interventor para assumir o controle da gestão.

O policial penal federal encarregado de liderar a unidade já está na cidade, tendo chegado acompanhado do Secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia, nesta quarta-feira (14). Esta medida extraordinária é parte de uma série de ações adotadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em resposta à fuga dos presos.

A equipe ministerial enviada a Mossoró, composta por seis servidores da pasta, incluindo o Secretário Nacional de Políticas Penais, tem como objetivo coordenar esforços para a recaptura dos fugitivos. Esta é a primeira vez na história do país que detentos conseguem escapar de uma penitenciária federal de segurança máxima.

A Polícia Federal anunciou a abertura de um inquérito para investigar os detalhes da fuga, enquanto agentes federais e das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) estão mobilizados para apoiar a operação de busca. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está envolvida na mobilização, monitorando as rodovias da região.

Além das medidas de busca e captura no território nacional, o Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou à Interpol a inclusão dos nomes dos fugitivos no Sistema de Difusão Laranja e no Sistema de Proteção de Fronteiras, intensificando a busca internacional.

Os fugitivos, identificados como Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, protagonizaram uma fuga que desafiou as autoridades, escalando uma luminária, acessando o teto da instalação e cortando a cerca de segurança antes de realizar o audacioso salto para a liberdade. Esta fuga levanta questionamentos sobre a segurança do sistema penitenciário e desencadeou uma investigação detalhada.

O Ministro Lewandowski ordenou também uma revisão completa dos protocolos de segurança em todas as cinco penitenciárias federais do país. Estas unidades, classificadas como presídios de segurança máxima, contam com sistemas de vigilância avançados, incluindo captação de som ambiente e monitoramento por vídeo, que são supervisionados em tempo real pela sede da Senappen, em Brasília.

