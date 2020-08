Após perder o pai, Dino sofre ataques e desabafa: "que tipo de 'gente' é capaz de agredir uma família em luto?"

Governador do Maranhão, Flávio Dino, denunciou que foi alvo de haters e fake news após a morte do seu pai nesta segunda-feira, mais uma vítima do coronavírus edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB-MA), denunciou que foi alvo de haters e fake news após a morte do seu pai nesta segunda-feira, mais uma vítima do coronavírus.

“Que tipo de ‘gente’ é capaz de agredir uma família em luto ? Que tipo de ‘gente’ é capaz de usar uma foto de um velório de 2018 como sendo o do meu pai para me agredir ? Já vi muitos tipos de criminosos. Mas ainda me impressiono com o que estão transformando a política no Brasil”, desabafou Dino num tweet.

Sálvio Dino encontrava-se internado desde o dia 21 de agosto, quando foi detectada a presença da Covid-19.

Veja o tweet de Dino o aquele de um bolsonarista que usou foto de 2018 para atacar o governador do Maranhão:

