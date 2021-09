Após pressão de Valdemar Costa Neto, do Centrão, presidente do Banco do Nordeste é destituído

Três dias atrás, o presidente do PL e chefe do Centrão, Valdemar Costa Neto, divulgou vídeo pedindo a exoneração do presidente e de toda a diretoria do banco. Ele indicou o engenheiro Ricardo Pinto Pinheiro para o cargo edit

247 - Após pressão do presidente do PL e chefe do Centrão, Valdemar Costa Neto, o Conselho de Administração do Banco do Nordeste destituiu, nesta quinta-feira, 30, o seu presidente, Romildo Rolim, nomeando Anderson Possa para assumir o cargo interinamente, informou a Folha de S.Paulo.

Segundo o Banco do Nordeste, em nota, Possa vai acumular ainda a chefia da diretoria de Negócios, a qual já comandava.

“Rolim, presidente exonerado, comandava o órgão desde 2018 e se manteve no cargo no ano passado com apadrinhamento do PL, sobretudo do líder do partido na Câmara, Wellington Roberto (PB)”, destacou a Folha.

Três dias atrás, Valdemar divulgou vídeo pedindo a exoneração do presidente e de toda a diretoria do banco. Ele indicou o engenheiro Ricardo Pinto Pinheiro para o cargo. O nome está sob análise da Casa Civil, e deve ser aceito para manter a aliança do governo Jair Bolsonaro com o PL, importante partido do Centrão.

O presidente do PL criticou um contrato assinado pelo banco que estava em vigor desde 2003. O governo recebeu supostas irregularidades na gestão de recursos de um instituto contratado pelo banco.

“Bolsonaro recebeu notícias que foram publicadas no Ceará com a denúncia e cobrou explicações de Valdemar. Antecipando-se a uma decisão do Planalto, ele decidiu gravar um vídeo pedindo a demissão de toda a diretoria do banco”, explica a Folha.

“Segundo integrantes do Planalto - continua a reportagem - com a denúncia, descobriu-se que a Oscip (organização da sociedade civil de interesse público) contratada para gerenciar microcréditos, que fazem o dinheiro chegar à ponta e são estratégicos em momento eleitoral, é gerenciada por uma pessoa filiada ao PT”, o que teria irritado ainda mais Bolsonaro.

Em 2020, o total de operações de crédito do BNB foi de R$ 40 bilhões, dentre os quais R$ 15 bilhões foram em operações de microcrédito. “Politicamente, o Planalto avaliou que essa era uma forma de o PT continuar controlando recursos que vão parar nas mãos das populações mais carentes”, diz a Folha.

A reportagem destaca que “a Oscip é o Inec (Instituto Nordeste Cidadania)”, que “tem pessoas ligadas ao PT na gestão do órgão”. O instituto é contratado do banco desde 2003.

