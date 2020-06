Após quase três meses, Fortaleza reabre comércio de rua

247 - O comércio de rua de Fortaleza (CE) voltou a funcionar nesta segunda-feira (8), após quase três meses fechado para evitar a disseminação do novo coronavírus. Também shoppings da capital cearense puderem abrir as portas. A cidade entrou em sua primeira fase de reabertura econômica com a ocupação de UTIs próximo aos 80%. O governo do Ceará, comandado por Camilo Santana (PT), informou que haverá monitoramento diário do sistema de saúde e fiscalização para ver se os estabelecimentos estão cumprindo o protocolo de segurança contra a Covid-19, como fornecer álcool em gel a funcionários e clientes, além da adoção de medidas de distanciamento social.

O Executivo estadual elaborou um plano de retomada econômica em cinco fases. A inicial, chamada de transição, durou sete dias, entre os dias 1 e 7 de junho. Neste caso foram reabertas principalmente indústrias, lojas relacionadas à saúde, e salões de beleza e barbearias.

A primeira fase começou a vigorar nesta segunda, com a abertura de lojas de rua e shoppings. Esta etapa vale apenas em Fortaleza, onde a capacidade hospitalar está mais controlada, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. Na capital cearense a ocupação de UTIs está em 79%. Restaurantes e bares continuam fechados para atendimento presencial.

Atualmente, o Ceará tem pelo menos 4.010 mortos e 64.615 casos confirmados, destes 2.467 óbitos e 27.640 casos em Fortaleza.

