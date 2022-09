Após questionar pesquisas, Lira tem 59% de menções negativas

Somente nesta quinta (22), Arthur Lira somou no Twitter o equivalente a um quarto do total de menções que teve entre o começo da campanha eleitoral e a quarta (21) edit

O Pauteiro/VoxRadar - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP/AL), se posicionou no Twitter, nesta quinta-feira (22), questionando os resultados das pesquisas eleitorais e sinalizando a necessidade de "estabalecer medidas legais que punam" quem errar "demasiado".

As postagens de Lira viralizaram na rede e ele foi citado em mais de 10 mil publicações entre 9h40 (horário aproximado do seu primeiro post) e 17h. O número representa a maior marca diária de menções a Lira no Twitter desde o início da campanha eleitoral, em 16 de agosto, e o equivalente a 26% de tudo que ele já havia somado em citações ao seu nome durante a campanha até a quarta (21).

Desse total, 59% das postagens citando o parlamentar tiveram caráter negativo, outros 22% dos posts foram positivos ao deputado e 19% neutros. O levantamento foi feito por meio do software da Vox Radar, empresa especializada na análise de dados das redes sociais, e encomendados pelo O Pauteiro.

A análise mostra ainda que as postagens geraram mais de 53 mil interações no Twitter. Entre os perfis que postaram citando Lira após as suas declarações sobre as pesquisas, 33,8% não manifesta preferência política nas redes, 30,6% são do espectro bolsonarista, 26,8% de esquerda, e 8,8% da direita fora do bolsonarismo.

'Paraná'

Chama a atenção a presença do termo 'Paraná' como um dos mais mencionados junto a Arthur Lira na rede, com cerca de 800 publicações entre as 10 mil que citam o presidente da Câmara. Os posts, via de regra, abordam o pagamento feito pelo PL, partido do presidente ao Paraná Pesquisas durante a pré-campanha. O termo 'Bolsonaro' foi utilizado em cerca de mil publicações associadas a Lira, 'orçamento' foi utilizado em pouco mais de 700 ocasiões, assim como 'secreto'. Já a palavra 'democracia', foi citada em cerca de 600 ocasiões.

