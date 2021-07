Após Safadão, pais da criança que foi abraçada por pastor se pronunciam em defesa dele (vídeo)

247 - A mãe da criança que foi abraçada pelo pastor André Vitor se pronunciou em defesa dele, após acusações dos internautas de que o abraço teria conotação sexual. O pai da criança também está presente na gravação, ao lado da esposa, e se posiciona em defesa do pastor. "A gente estranha porque é uma coisa cotidiana nossa, é uma coisa que tá no nosso dia a dia. É um grande amigo, a gente confia nele, a gente acredita nele, a gente tá sempre junto", destacou ele, como publicado no portal O Povo.

Na segunda feira o cantor Wesley Safadão já havia gravado um vídeo em defesa do pastor.

sim wesley safadão e a alisada que o pastor deu na criança também foi pra esconder a barriga? pic.twitter.com/eUK1EITBKj PUBLICIDADE July 26, 2021





Entenda o caso

Nessa segunda-feira, 26, Vitor apareceu em um vídeo publicado no Instagram do cantor Wesley Safadão, abraçando uma criança por trás. Analisando a imagem, internautas acusaram o pastor de assédio, por supostamente ter tocado de forma indevida na garota, e o caso ganhou forte repercussão nas redes sociais.

O vídeo publicado é o registro de um momento entre amigos. No fundo da imagem, André aparece se aproximando da garota e a abraçando por trás, envolvendo seu corpo com os braços. A criança, no entanto, o afasta em um gesto. O pastor se distancia dela e logo em seguida puxa a camisa para baixo.

No Twitter, internautas estranharam a intimidade do pastor com a criança e o acusaram de pedofilia, citando também o fato dele ter baixado a camisa logo após o abraço. André então concedeu entrevista à colunista Fábia Oliveira, explicando que o ato de baixar a blusa é uma mania sua, que faz para esconder seu corpo.

Veja:

O Wesley Safadão gravou um storie com crianças, no vídeo um homem encoxa uma menina que logo percebe e o empurra. Um pastor aparentemente excitado agarra uma criança por trás. pic.twitter.com/LhgHZTHN5L — Douglas Protázio (@douglasprotazio) July 26, 2021





