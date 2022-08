Arthur Lira reconhece o fracasso de Bolsonaro na Região Nordeste

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reconheceu o provável fracasso de Jair Bolsonaro (PL) no Nordeste na eleição deste ano. O deputado afirmou que o estado de Alagoas "não será vermelho". "Nós temos aqui a possibilidade de ser o único estado do Nordeste pintado de azul".

Na pesquisa Datafolha, divulgada no dia 28 de julho, Bolsonaro teve quase 40 pontos percentuais a menos que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente da Câmara, um dos cabeças do orçamento secreto, cobrou empenho de prefeitos que receberam dinheiro federal. "Depende da coragem de prefeitos que tiveram, durante esse mandato, mais recursos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O chamado orçamento secreto, sem critério de transparência, foi uma maneira encontrada pelo governo para a compra de apoio parlamentar. Comandada pelo bloco partidário centrão, a estatal Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), por exemplo, fez contratos para distribuição de quase R$ 600 milhões em máquinas, veículos e equipamentos desde 2021, com dinheiro de emendas parlamentares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.