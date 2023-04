Artistas denunciam que encenação da Paixão de Cristo em João Pessoa tem cachês mais altos para atores globais

Apoie o 247

Por Cida Alves, do Brasil de Fato - O Fórum de Teatro da Paraíba lançou, nesta quinta-feira (6), uma nota de repúdio contra o processo de contratação dos artistas para encenação da Paixão de Cristo 2023. Segundo a nota, há uma discrepância nos cachês pagos a artistas de fora e aos artistas locais.

Caio Ceragioli, diretor de teatro e integrante do Fórum, explica que a gestão do prefeito Cícero Lucena (PP) tem deixado a desejar na relação com os artistas da capital.

"Esta é apenas a ponta do iceberg. A questão é que o prefeito Cícero tem agido com bastante desvalorização dos artistas e da política pública. Eles lançaram um edital para contratação de atores e atrizes para a Paixão de Cristo com valores bastante pequenos, de R$ 2.500 a R$ 5.000, e ao mesmo tempo anunciaram a contratação de um ator e uma atriz de fora, Erika Januza e Henri Castelli, com cachê de R$ 50 mil e R$ R$ 64 mil respectivamente, o que é uma discrepância de valores gigante", comenta ele.

O edital para a Paixão de Cristo foi o primeiro lançado novamente após mais de dois anos. Com o título Paixão de Cristo - Um Musical da Vida, o espetáculo apresenta texto de Everaldo Vasconcelos, direção de Edilson Alves, assistência de José Maciel, direção musical de Rogério Borges e um corpo de 40 atores/atrizes, 15 músicos/musicistas, 20 bailarinos/bailarinas e mais 40 técnicos.

Caio também aponta para o fato de que os artistas locais estão há dois meses ensaiando, enquanto que os atores convidados chegaram apenas nesta quinta-feira (5), dia da estreia do espetáculo. "Então os dois vão ficar aqui poucos dias e com poucos ensaios, e são pessoas que estão pegando a fatia maior desse bolo", comenta Caio.

A nota chama atenção para a questão de raça e etnia: "Alinhando-se também às pautas identitárias, artistas pretos e pretas, há também que se questionar esta reprodução de um perfil de Jesus Cristo branco, e essa é uma estrutura que só reproduz o racismo estrutural", enfatiza Caio.

Estruturas diferentes de camarim

Algumas fotos têm chegado em privado para o Fórum mostrando a diferença de tratamento dos camarins dos atores convidados e dos atores locais. Enquanto que Érica e Henri receberam um lanche estilo coffee break com pãezinhos, salgadinhos, patê e sucos, os artistas locais receberam apenas um pão com creme e uma caixinha de suco de uva.

"A gente espera que haja uma sensibilização da sociedade como um todo e das pessoas da gestão para, de fato, valorizar o trabalho artístico teatral e a arte como um todo. Não é um fato isolado esse caso da Paixão de Cristo. Vai na mesma linha do que houve no carnaval com relação ao pagamento de R$ 1 milhão para uma escola de samba de São Paulo, enquanto que os grupos locais do Carnaval Tradição não receberam nem 10% disso. Ainda receberam em cima da hora, com pouco prazo para montar as coisas, ficou difícil inclusive adicionar documentos na fase recursal".

O ator Tardelly Lima comentou sobre a situação no Instagram. "Eu fico imaginando o naipe da reunião: e se a gente trouxesse fulano de tal pra fazer Jesus? - Aiiii amei, lembro dele arrasando naquela novela tal! Vamos trazer sim, tô doida pra fazer uma foto com ele! FIM DA REUNIÃO."

Com acesso gratuito, o espetáculo acontece na Igreja de São Francisco (Centro Cultural São Francisco), centro de João Pessoa, às 19h. Até domingo serão seis sessões, os horários são:

• sexta (07/04), duas sessões, sendo uma às 18h e outra às 20h30

• sábado (08/04), duas sessões, sendo uma às 18h e outra às 20h30

• domingo (09/04) às 19h

O Brasil de Fato tentou contato com a Funjope através de e-mail e dos telefones, mas não obteve resposta

Leia Nota de Repúdio

Nota de Repúdio à gestão municipal de João Pessoa sobre o processo de realização da Paixão de Cristo 2023

O Fórum de Teatro de João Pessoa/PB e Fórum de Circo da Paraíba vem manifestar total repúdio ao processo de realização da Paixão de Cristo 2023 por parte da atual gestão municipal, representada pela Fundação Cultural de João Pessoa (FUNJOPE), que expõe a total desvalorização dos/as artistas locais.

A montagem, que desde o ano passado excluiu dos editais públicos a escolha para dramaturgia e encenação (funções agora escolhidas por meio de convite), apresenta valores desproporcionais na remuneração dos artistas. Segue o quadro de valores para o elenco local:

Em contrapartida, a montagem apresenta a contratação de 2 artistas convidados (para o papel de Jesus e Maria) com cachês na ordem de 1000% a 2560% a mais do que os valores que serão pagos aos artistas locais, demonstrando a total desvalorização dos trabalhadores e trabalhadoras da cena local, principalmente atores e atrizes, os quais têm aptidão para assumir essas personagens sem nenhum demérito artístico ou receber valor proporcional.

A "justificativa" apresentada pela FUNJOPE para o pagamento de altos valores aos 2 artistas convidados é a de que os preços são "compatíveis" e "praticados no mercado", ilustrando a total discrepância com o que é praticado no cenário local. Vale destacar que os ensaios já iniciaram e, para os artistas locais, o processo de montagem terá a duração de quase 2 meses de trabalho.

Entretanto, os artistas convidados chegaram apenas dias antes das apresentações, tornando a situação ainda mais discrepante e não condizente com a perspectiva coletiva do fazer teatral e com as condições de valorização da nossa classe trabalhadora artística. É importante salientar que os artistas convidados contarão, ainda, com ajuda de custo para deslocamento, alimentação, hospedagem, além de camarim extra (separado dos artistas locais), condições que não são garantidas aos artistas locais e que contribuiriam para o melhor exercício do seu ofício. Tais condições, portanto, ao serem restritas aos convidados, constituem-se como privilégios.

Outro ponto é a distorção da inclusão da temática étnico-racial feita pelo diretor da FUNJOPE ao citar o convite de uma atriz negra para fazer uma das personagens principais (Maria). Sabemos que o debate e enfrentamento ao racismo não se dá apenas pelo discurso da "representatividade". Ao entendermos o racismo como prática estrutural e estruturante das relações e instituições sociais no Brasil, devemos combatê-lo de maneira objetiva e material (UNESCO, 2005). Nesse sentido, questionamos a diferença entre os valores pagos aos convidados e aos/às atores/atrizes da cena local selecionados via edital com reserva de cotas raciais. Além disso, exaltar o arquétipo de uma "Maria negra" e um "Jesus Cristo branco", em vez de trazer reflexão sobre as desigualdades, reforça o engodo da democracia racial brasileira e presta um desserviço à luta antirracista local e nacional.Por fim, é importante expor que os espetáculos da "Paixão de Cristo" realizados nos bairros da capital, movimento que também aponta para a diversidade de produções, descentralizações e alcance das nossas produções culturais, receberam da FUNJOPE o valor total de R$10.000,00 por grupo, ou seja, um valor de 1140% menor que será pago somente para os 2 artistas convidados.

Diante de todo o contexto apresentado, torna-se evidente a total falta de compromisso da atual gestão, em especial da FUNJOPE (responsável pela Paixão de Cristo da capital paraibana), com a classe artística pessoense, já enfraquecida após as inúmeras dificuldades enfrentadas nos últimos anos devido às medidas de isolamento social deflagradas pela Pandemia COVID-19. Ao tornar público nosso descontentamento diante de tanta desvalorização, seja em relação à diferenciação dos tipos de contrato, à discrepância entre os valores e o retrocesso à estruturas arcaicas, chamamos atenção para a urgente necessidade de mudança de postura dos órgãos públicos em relação à realização de investimento, contratação e políticas públicas culturais para o setor. Somos profissionais e exigimos respeito e condições dignas de trabalho!

