Assassinatos chegam a 147 no Ceará e Moro diz que “situação está sob controle”

Por Luisa Fragão, na Fórum – O ministro da Justiça, Sergio Moro, visitou nesta segunda-feira (24) Fortaleza (CE) para acompanhar as ações de segurança pública no Ceará, assim como se reunir com o governador Camilo Santana (PT). Durante a visita, o ministro chegou a dizer que “não há uma situação de absoluta desordem nas ruas” e que situação está sob controle. Contudo, o estado registrou 147 assassinatos desde o início do motim dos policiais militares, há cinco dias.

“As forças estão aqui subsidiariamente pra atender a uma situação que nós entendemos ser temporária e que deve ser resolvida brevemente. Existe um indicativo de aumento de alguns crimes mais violentos, mas não há uma situação de absoluta desordem nas ruas. As pessoas estão nas ruas, nós circulamos nas ruas”, disse o ministro.

