"Até os militares se cansaram dos delírios de Bolsonaro", afirma Flávio Dino

Governador repercutiu nota do diretor-presidente da Anvisa que rebate insinuações feitas por Bolsonaro após a aprovação da vacinação de crianças contra Covid

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), afirmou ao jornalista Ricardo Noblat, do Metrópoles, que a nota assinada pelo diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antonio Barra Torres, contra Jair Bolsonaro (PL) "mostra que até o estamento militar está cansado dos delírios de Bolsonaro, que se isola cada vez mais”.

Barra Torres rebateu as insinuações feitas por Bolsonaro: "qual o interesse da Anvisa por trás disso aí?". O diretor-presidente da agência negou ter qualquer interesse obscuro na imunização de crianças e cobrou uma retratação por parte do chefe do governo federal.

O isolamento de Bolsonaro, segundo Dino, vai aumentar "quando acabar a temporada de liberação de emendas, em abril". "Ele vai ficar ainda mais fraco".

Pelo Twitter, o governador afirmou que a nota de Barra Torres entrou para a história. "Esse documento integra a história do Brasil por dois motivos: trata-se de um oficial-general reagindo às múltiplas agressões daquele que deveria honrar as Forças Armadas, e não o faz. E é o registro de um tempo em que a coação e a mentira são métodos de governo".

