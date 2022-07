"Atos violentos não vão nos parar", diz Humberto Costa após ataque a evento de Lula

"Mais um caso de violência política", afirmou o senador do PT-PE edit

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) repudiou, nesta quinta-feira (7), a explosão de fogos de artifício em um evento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Cinelândia, região central do município do Rio de Janeiro.

"URGENTE! Mais um caso de violência política. Em mais uma tentativa de intimidação, explodiram fogos de artifício dentro do ato na Cinelândia. A assessoria de @LulaOficial informa que ninguém se feriu. Atos violentos não vão nos parar. O amor vai vencer o ódio", escreveu o parlamentar no Twitter.

Em seu discurso, o ex-presidente reforçou o apoio ao pré-candidato ao governo do Rio Marcelo Freixo (PSB), prometeu recuperar a indústria brasileira e fez críticas a Jair Bolsonaro (PL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

URGENTE! Mais um caso de violência política. Em mais uma tentativa de intimidação, explodiram fogos de artifício dentro do ato na Cinelândia. A assessoria de @LulaOficial informa que ninguém se feriu. Atos violentos não vão nos parar. O amor vai vencer o ódio. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Humberto Costa (@senadorhumberto) July 7, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE