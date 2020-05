Auditoria na Arena das Dunas pode gerar economia de até R$ 421 mi para RN. Pagamento mensal será suspenso

A Controladoria-Geral do Rio Grande do Norte divulgou um relatório apontando que o governo estadual pode reaver ou economizar até R$ 421 milhões nos contratos firmados com a empresa Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A.A auditoria recomenda que o Executivo suspenda, por 15 meses, o pagamento de R$ 8,7 milhões referente à parcela fixa edit

247 - A Controladoria-Geral do Rio Grande do Norte divulgou um relatório apontando que o governo estadual pode reaver ou economizar até R$ 421 milhões nos contratos firmados com a empresa Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A. O estádio, construído para a Copa do Mundo de 2014, teve um custo inicial divulgado de R$ 400 milhões, mas custará aos cofres públicos R$ 1,2 bilhão. Apenas quatro jogos do Mundial foram disputados na Arena, ainda na primeira fase da Copa.

A auditoria recomenda que o Executivo suspenda, por 15 meses, o pagamento de R$ 8,7 milhões referente à parcela fixa. O valor corresponde a 85% do repasse mensal do Estado a Arena das Dunas. A possível suspensão seria porque o governo repassou, até outubro de 2019, R$ 109 milhões a mais para a empresa do que o previsto no contrato. As informações são da agência de reportagem Saiba Mais.

O governo também pretende reaver R$ 16,5 milhões junto à Arena das Dunas> A cifra está relacionada aos contratos de publicidade e sublocação do espaço pela empresa à instituições privadas. Segundo a cláusula 24.3 do contrato de licitação, o estado deveria receber 50% do valor desses contratos firmados para a realização de eventos no espaço.

