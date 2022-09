Autor de declaração racista, candidato do União ataca jornalista: "Acho que tu é petista"

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato ao governo do Estado do Piauí, Sílvio Mendes (União Brasil) , se envolveu mais uma vez em episódio de desrespeito a profissionais de imprensa na campanha eleitoral de 2022.

No início da tarde desta quarta-feira (14), o jornalista Marcos Teixeira, apresentador de programa noticioso da TV Clube, afiliada da Globo no Piauí, foi atacado depois de questionar Sílvio Mendes sobre decisão da Justiça Eleitoral no estado, que proibiu o candidato de utilizar a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em peças de sua campanha, que é adversária do líder petista.

“Marcos - às vezes, eu acho que tu é petista”, disparou o candidato ao repórter.

Teixeira, então, respondeu, reafirmando seu dever enquanto jornalista: "Em quem eu voto não está em pauta aqui. Quando o senhor me desrespeita, o senhor está desrespeitando o telespectador. A minha missão aqui é perguntar."

Em 31 de agosto, Silvio Mendes se utilizou de termos de teor racista para definir a jornalista negra Katya D’Angelles, dizendo que ela era “quase negra na pele, mas inteligente”.

O candidato do União Brasil evita tornar público apoio do presidente Bolsonaro à sua campanha, contudo, o comando estrutural de Silvio Mendes está nas mãos do Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP).

