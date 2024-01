Axel Grael lança Rodrigo Neves como sucessor à prefeitura de Niterói

Apoie o 247

247 - O prefeito de Niterói Axel Grael (PDT) anunciou na noite de quinta-feira (18), a pré-candidatura de Rodrigo Neves como seu sucessor. Os dois líderes chegaram juntos à sede do partido, reunindo a base do governo na Câmara e representantes de partidos aliados, incluindo União Brasil, MDB, PT, PV, PSB, PC do B, Cidadania, PSDB e PP.



Como anunciado pelo Agenda do Poder , o atual prefeito manifestou sua intenção de dedicar todo o seu tempo em 2025 à COP 30 e ao debate sobre mudanças climáticas e meio ambiente. Após o anúncio, Neves elogiou o trabalho e a lealdade de Grael. Em 2012, a dupla venceu a eleição municipal, com Rodrigo Neves como prefeito e Axel Grael como vice.



Neves, atual presidente do PDT na cidade, foi reeleito posteriormente, enquanto Grael foi nomeado secretário Executivo e também secretário de Planejamento. Neves enfatizou a relação de amizade e companheirismo entre eles, destacando a serenidade do encontro e o comprometimento de Axel em 2025 com as causas que marcaram sua vida. Ele ressaltou a importância da COP 30, afirmando que Axel é uma autoridade significativa no país em relação às mudanças climáticas.

