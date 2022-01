Bahia: 26 mortos e mais de 90 mil vítimas das enchentes

Em todo sul do estado, 154 municípios estão com decreto de situação de emergência edit

247 - As enchentes no sul da Bahia fizeram mais uma vítima. No último dia (30), um homem 39 anos se afogou e morreu na cidade de Belo Campo. A nova contabilização só foi feita nesta segunda (3).

Ao todo, há 518 feridos no estado, onde 30.915 pessoas estão desabrigadas e 62.731 desalojadas. O número total de atingidos pelas enchentes chegou a 715.634 pessoas. Os desabrigados são aqueles que tiveram que abandonar suas casas e dependem de abrigo do poder público. Já os desalojados são aqueles que saíram de suas casas e encontraram hospedagem por conta prórpia, como em casa de parentes ou amigos.

Em todo o estado, 166 municípios foram afetados pelas chuvas. Desses, 154 estão com decreto de situação de emergência.

