Bahia: governo Jerônimo vai passar o pente fino e remover servidores indicados pelo PP

247 - A operação pente fino que começou em Brasília no governo Lula chegou à Bahia. De acordo com informações do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles , o governador Jerônimo Rodrigues (PT) mandou mapear todos os funcionários indicados pelo PP que serão demitidos do segundo e terceiro escalões da administração estadual.

Segundo estimativas da equipe do governador, “o PP mantém de 80 a 100 funcionários trabalhando no governo baiano. Todos serão substituídos por nomes de confiança do PT ou de partidos que apoiaram a eleição do atual governador”, destaca a reportagem.

O ex-vice-governador João Leão, do PP, rompeu com o PT na eleição de 2022 para apoiar a candidatura de ACM Neto (União Brasil), que perdeu no segundo turno para Jerônimo que alcançou 52,78% dos votos.

