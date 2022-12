Bahia: Governo Jerônimo vai pautar a comunicação como direito humanos

Coletivo pelo direito à comunicação, Pauta Negra, entregou carta com propostas para políticas de comunicação para o próximo governo do estado edit

247 - O próximo secretário de Justiça e Direitos Humanos e membro da equipe de transição do governo da Bahia, Felipe Freitas, recebeu uma carta com propostas para garantia do direito humano à comunicação no Estado para o próximo governo. A reunião aconteceu na quinta-feira (22/12), na sede do Desenbahia. A carta foi elaborada e entregue por representantes do Coletivo Pauta Negra, que reúne organizações, redes e comunicadoras (es) negros da Bahia.

Segundo Freitas, a comunicação como direito é uma pauta importante para o novo governo da Bahia. “Estamos atentos às demandas para discutir pautas importantes como a ampliação da banda larga na Bahia, o fortalecimento do IRDEB, o fomento à produção em comunicação em todo território baiano”, diz o futuro Secretário.

A Carta entregue a Felipe tem proposta direcionadas a diversas secretarias que atuam pelo direito à comunicação, como a Secretaria de Cultura, de Educação e, principalmente, de Comunicação. A carta pode ser lida nesse link

O Coletivo Pauta Negra Bahia é composto por comunicadores/as negros/as da Bahia, com o intuito principal de visibilizar temas voltados à promoção dos direitos humanos de pessoas negras, com recorte especial para o direito à comunicação e à participação política, a partir de um olhar afrocentrado.

