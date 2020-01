Bahia homenageia Kobe Bryant com número 24 e manda recado: xô preconceito

O E.C. Bahia entrará em campo nesta terça-feira (28), pela Copa do Nordeste, com o volante Flávio vestindo a "camisa proibida", a 24, em homenagem ao astro do basquete Kobe Bryant e para marcar posição contra a homofobia edit

247 - Nas três partidas que tem para disputar nesta semana, o Bahia entrará em campo com um jogador vestindo a camisa 24, em homenagem ao astro do basquete Kobe Bryant, falecido no último domingo (26) em um acidente aéreo nos EUA, e para marcar posição contra a homofobia.

"No 'jogo do bicho', criado em 1892, 24 representava o 'numero do veado', animal associado pejorativamente à homossexualidade. Historicamente, o número não conta nos uniformes de futebol masculino, numa manifestação implícita de discriminação", explica o clube.

Na ação do Bahia, batizada de "Xô preconceito", hoje à noite o volante Flávio abrirá mão do seu tradicional número 5 contra o Imperatriz-MA, pela Copa do Nordeste, para usar a 24 de Bryant.