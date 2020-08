Bahia negocia fazer testes de vacina russa contra Covid-19 no Nordeste

Além da Rússia, o Estado da Bahia, governado por Rui Costa (PT), também negocia com os chineses da empresa Sinopharm e com os norte-americanos da Pfizer edit

247 - A Embaixada da Rússia no Brasil afirmou que está negociando um acordo sobre a vacina contra a Covid-19 com o governo do estado da Bahia. A Embaixada disse que, no dia 30 de julho, o chanceler Sergey Akopov participou de evento com o governador baiano, Rui Costa (PT), que preside o Consórcio do Nordeste, para discutir uma parceria entre as instituições de pesquisa baianas e os centros científicos russos nos testes e produção da vacina.

A informação foi confirmada pelo governador nesta quinta-feira, 13, em entrevista na CNN. “Nós tivemos uma reunião com a Embaixada da Rússia. Formalizamos um documento de parceria para podermos testar, não só na Bahia, mas no Nordeste”, afirmou.

Nesta quarta-feira, 12, o Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na sigla em russo) assinou o acordo para a produção da vacina contra o coronavírus, a Sputnik V, com o governo do Paraná.

Ele ainda lembrou que negociações já foram feitas com a chinesa Sinopharm (Grupo Farmacêutico Nacional da China) para testagem de duas variações de uma vacina na Bahia e em outros estados do Nordeste. Segundo afirmou à CNN, o acordo com os chineses deve ser oficializado nesta quinta.

No fim de julho, o governador da Bahia já havia anunciado o apoio à testagem da vacina chinesa contra a Covid-19, em parceria com o laboratório norte-americano Pfizer. Os testes são feitos pelas Obras Sociais Irmã Dulce e pelo pesquisador Edson Moreira, responsável por um centro de pesquisa que está funcionando nas instalações da entidade, em Salvador.

O governador destacou que "é de interesse da gestão estadual inserir a Bahia nesse cenário de testes de vacina contra a covid, sejam vacinas desenvolvidas por organismos públicos ou por laboratórios privados, como o da Pfizer". "É importante que nós estejamos inseridos nos diversos fabricantes, para que possamos ter, em breve, a disponibilidade dessas vacinas aqui no Nordeste e na Bahia", reforçou.

Desta forma, são três potenciais vacinas contra o coronavírus que serão, se for acertado, testadas no Nordeste.

