Bahia terá Parque Tecnológico Aeroespacial para pesquisas avançadas

Criação foi formalizada em cerimônia em Salvador com a presença do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva; a expectativa é que em 2025 já seja possível ter operações no Parque edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Agência Gov - A criação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia foi formalizada, nesta quinta-feira (18/01), em Salvador (BA), com a presença do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O complexo vai viabilizar pesquisas avançadas e inovação no campo aeroespacial e fomentar o ensino. A expectativa é que sejam investidos R$ 650 milhões na construção do parque e um valor equivalente em equipamentos e laboratórios, por meio de parceria entre governos federal, estadual e iniciativa privada.

Na cerimônia, o Ministério da Defesa, o Comando da Aeronáutica, o Estado da Bahia e o Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Cimatec) assinaram o acordo de parceria. Também foram assinados memorandos de entendimento com instituições privadas.

continua após o anúncio

Em discurso, o Presidente Lula afirmou que o Brasil tem enorme potencial e que nenhum País se desenvolve sem investimentos em educação. Segundo Lula, o recurso destinado à educação deve ser considerado investimento e o retorno é extraordinário. “Vir aqui anunciar o lançamento de um parque aeroespacial não é uma coisa qualquer”. E acrescentou “O País que queremos é o País onde todos possam ter oportunidades iguais, ter chance de estudar, trabalhar e cuidar da sua vida”.

O Parque Tecnológico Aeroespacial será instalado na Base Aérea de Salvador, em área cedida pela União ao Senai Cimatec, que será a instituição responsável pela gestão da unidade. A expectativa é que no primeiro semestre de 2025 já seja possível ter operações no complexo com a reforma de instalação já existente na Base Aérea.

continua após o anúncio

O ministro da Defesa, José Múcio, destacou o potencial do Parque Tecnológico Aeroespacial na geração de emprego, renda e novas oportunidades para a população, em especial para os jovens que vivem na região Nordeste. “Com essa iniciativa, estamos construindo um futuro melhor onde educação, ciência e tecnologia estão a serviço da nossa segurança, da nossa economia e do nosso povo”, afirmou.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou que, em 2023, o governo investiu R$ 1 bilhão no setor aeroespacial e destacou o impacto do setor para a industrialização em novas bases tecnológicas e geração de empregos.

continua após o anúncio

“A cadeia aeroespacial tem repercussões que perpassa várias cadeias produtivas, pela complexidade, e tem grande impacto positivo na educação, na formação de mão de obra especializada, na geração de emprego de alta qualidade e reduz a fuga de cérebros no País, que é um fenômeno que precisamos enfrentar”, disse.

As ilhas de atuação do Parque Tecnológico Aeroespacial serão divididas em quatro vertentes: Espaço, Defesa, Mobilidade Aérea Avançada e Aeronáutica Comercial. Entre os temas a serem estudados estão sistemas avançados de voo e de controle de tráfego aéreo, sistemas de engenharia aeroespacial, novas tecnologias de energia e propulsão (SAF), cibersegurança aeroespacial, sensores e eletrônica espacial e sistema de defesa e segurança.

continua após o anúncio

Ações do Governo Federal para o Nordeste

Na cerimônia em Salvador, o Presidente Lula lembrou que pequenos e médios produtores rurais do Nordeste enfrentam dificuldades em razão da seca e afirmou que eles receberão apoio federal. “Não fiquem preocupados que o Governo Federal vai ajudar vocês saírem dessa enrascada, pode levar um pedaço da conta pra nós, que nós seremos sócios na reconstrução da capacidade de produção”, afirmou o Presidente.

continua após o anúncio

Lula ainda afirmou que uma unidade do Instituto de Tecnologias Avançadas para a Formação (ITA) será instalada no Ceará. “É um centro de excelência e vamos fazer no Ceará porque 40% dos jovens que fazem vestibular para ir pro ITA são do Ceará”, informou. Atualmente, o ITA tem uma unidade em São José dos Campos (SP).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: